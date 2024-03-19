محمد صلاح يحتفل مع ابنتيه "مكة" و"كيان" بشهر رمضان (صور)

وأحرز محمد صلاح هدفًا في خسارة الريدز أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورفع صلاح رصيده إلى 21 هدفًا في جميع البطولات مع ليفربول هذا الموسم، ليحتل المركز العاشر في ترتيب أفضل الهدافين في أوروبا هذا الموسم.

يذكر أن محمد صلاح يغيب عن المشاركة مع منتخب مصر، في هذه البطولة، نظرًا لطلب فريق ليفربول، عدم انضمامه، لاستكمال فترة علاجه وتجهيزه، بعد الإصابة التي لحقت به خلال المشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.