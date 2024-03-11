خطر يواجه فينيسيوس في مباراة أوساسونا
يواجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد خطر الإيقاف أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.
وحصل فينيسيوس جونيور على أربع بطاقات صفراء في الدوري الإسباني، وحصوله على بطاقة خامسة يعني غيابه عن المباراة التالية.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا يوم السبت الـ16 من مارس، وحال حصول فينيسيوس على بطاقة صفراء فسيغيب أمام أتلتيك بلباو في الجولة التي تليها والتي ستكون بعد فترة التوقف الدولي.
ومن المرجح أن يتعمد فينيسيوس الحصول على بطاقة صفراء أمام أوساسونا ليغيب أمام أتلتيك بلباو، أو يتعمد الحصول على البطاقة أمام أتلتيك بلباو ليغيب أمام ريال مدريد، ليتجنب الغياب أمام برشلونة.
ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة يوم الأحد الـ21 من أبريل على ملعب سانتياغو برنابيو في الكلاسيكو لحساب الجولة الـ32 من الليغا.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا ويملك 69 نقطة من 28 مباراة ويتقدم بسبع نقاط عن جيرونا وثماني نقاط عن برشلونة.
ولعب فينيسيوس جونيور 19 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الحالي سجل فيها 10 أهداف وصنع خمسة، ونال أربع بطاقات صفراء.
كما لعب فينيسيوس خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة، في حين سجَّل ثلاثة أهداف في مباراتين في كأس السوبر الإسباني، ولعب مباراة وحيدة في كأس ملك إسبانيا لم يسجل فيها ولم يصنع.