خطر يواجه فينيسيوس في مباراة أوساسونا

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة يوم الأحد الـ21 من أبريل على ملعب سانتياغو برنابيو في الكلاسيكو لحساب الجولة الـ32 من الليغا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا ويملك 69 نقطة من 28 مباراة ويتقدم بسبع نقاط عن جيرونا وثماني نقاط عن برشلونة.

ولعب فينيسيوس جونيور 19 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الحالي سجل فيها 10 أهداف وصنع خمسة، ونال أربع بطاقات صفراء.

كما لعب فينيسيوس خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة، في حين سجَّل ثلاثة أهداف في مباراتين في كأس السوبر الإسباني، ولعب مباراة وحيدة في كأس ملك إسبانيا لم يسجل فيها ولم يصنع.