نجم إنتر ميلان على رادار أندية الدوري السعودي
دخلت عدة أندية في الدوري السعودي للمحترفين في منافسة قوية مع فيورنتينا الإيطالي لضم ستيفانو سينسي، لاعب وسط إنتر ميلان.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "FCInterNews"، فإن عددًا من أندية الدوري السعودي، وفريق فيورنتينا، لديهم الرغبة في التعاقد مع نجم إنتر ميلان خلال الموسم الصيفي المقبل.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "سينسي" قد وصل الآن إلى نهاية مغامرته مع الإنتر، بعد أن اقترب من نهاية عقده مع الفريق الإيطالي.
وأكدت الصحيفة أنه سيتعين على لاعب خط الوسط اختيار المكان الذي سيواصل فيه مسيرته في الصيف، مشيرة إلى أن الذهاب إلى الدوري السعودي يعد هدفًا محتملًا للاعب.
سينسي اكتفى بخوض 4 مباريات في البطولة المحلية، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف مع إنتر ميلان، وكان خارج حسابات المدرب إنزاغي.
ستيفانو سينسي لاعب إيطالي يبلغ من العمر 29 عامًا، ولعب للعديد من الأندية أبرزها سامبدوريا (إعارة)، وتشيزينا، وساسولو.