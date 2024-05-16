نجم إنتر ميلان على رادار أندية الدوري السعودي

دخلت عدة أندية في الدوري السعودي للمحترفين في منافسة قوية مع فيورنتينا الإيطالي لضم ستيفانو سينسي، لاعب وسط إنتر ميلان.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "FCInterNews"، فإن عددًا من أندية الدوري السعودي، وفريق فيورنتينا، لديهم الرغبة في التعاقد مع نجم إنتر ميلان خلال الموسم الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "سينسي" قد وصل الآن إلى نهاية مغامرته مع الإنتر، بعد أن اقترب من نهاية عقده مع الفريق الإيطالي.