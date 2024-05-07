أنشيلوتي يكشف عن أسلحة خاصة للإطاحة ببايرن ميونخ في دوري الأبطال

وحذَّر المدرب لاعبيه من أنهم لا يمكنهم تحمل أداء دون المستوى مرة أخرى إذا أرادوا خوض المباراة النهائية، في الأول من يونيو/ حزيران، على ملعب ويمبلي.

واعتبر كارلو أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن فريقه سيعوّل على سلاحين أساسين في مواجهة الفريق البافاري في سان تياغو بيرنابيو، وهما "الأداء القوي" و"السرعة"، وفق قوله.

وقال: "بالنظر إلى مباراة الذهاب، كان من الممكن أن نفعل الكثير دفاعيًا" مشددًا على أن فريقه "لا يمكنه الاستهانة بالتحدي الذي يمثله بايرن رغم الموسم المحلي المخيب للآمال للفريق الألماني".

وأنهى باير ليفركوزن هيمنة بايرن على الدوري الألماني التي استمرت 11 عامًا بفوزه بلقب الدوري، الشهر الماضي، لكن أنشيلوتي قال إن بطل أوروبا 6 مرات سيملك حافزًا إضافيًا للفوز باللقب الوحيد الذي لا يزال بإمكانه المنافسة عليه هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي: "بايرن وريال ناديان متشابهان لأن لديهما تاريخًا عظيمًا، وحققا نجاحًا كبيرًا، وعلينا أن نحترم منافسنا لأنه قدم أداءً جيدًا جدًا، وأفضل منا في مباراة الذهاب، ونحن متحمسون للغاية، لأنها قد تكون ليلة ساحرة أخرى بالنسبة لنا، لكن لا يوجد تفاؤل، وندرك الصعوبات التي سنواجهها".

وكان بايرن ميونخ وريال مدريد تعادلا (2 ـ2) في مباراة الذهاب، قبل أسبوع، في أليانز أرينا.