تصرف رائع من رونالدو تجاه هالاند في حفل غلوب سوكر (فيديو)
أشار رونالدو إلى هالاند قبل إعلان الفائز
شهد حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" تصرفا رائعا من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي تجاه النرويجي إيرلينغ هالاند.
وتنافس الثنائي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، في جوائز "دبي غلوب سوكر" المقدمة من مجلس دبي الرياضي.
وقبيل لحظات من الإعلان عن اسم اللاعب الفائز بالجائزة، أشار رونالدو إلى هالاند قبل إعلان الفائز.
والتقطت كاميرا الحفل إشارة رونالدو إلى هالاند مرات كثيرة مع ترديد اسمه، في إشارة منه إلى استحقاق نجم السيتي هذه الجائزة.
وفاز النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023، في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر.
وتوج كريستيانو رونالدو بـ3 جوائز في حفل غلوب سوكر، فقد حصل على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل هداف في عام 2023، أما الجائزة الثالثة فهي أفضل لاعب حسب تصويت الجمهور.