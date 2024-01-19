تصرف رائع من رونالدو تجاه هالاند في حفل غلوب سوكر (فيديو)

وتنافس الثنائي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، في جوائز "دبي غلوب سوكر" المقدمة من مجلس دبي الرياضي.

وقبيل لحظات من الإعلان عن اسم اللاعب الفائز بالجائزة، أشار رونالدو إلى هالاند قبل إعلان الفائز.

والتقطت كاميرا الحفل إشارة رونالدو إلى هالاند مرات كثيرة مع ترديد اسمه، في إشارة منه إلى استحقاق نجم السيتي هذه الجائزة.