كيف تحققت تنبؤات الذكاء الاصطناعي حول الفائز بالكلاسيكو؟

حظيت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الأحد لحساب الدوري الإسباني باهتمام واسع حتى بعد نهايتها التي أسفرت عن تبين ملامح بطل "الليغا" لموسم 2023 ـ 2024.

وحسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض بنتيجة (3 ـ 2) ليرفع الفارق الذي يفصله عن برشلونة ملاحقه المباشر إلى 11 نقطة كاملة وذلك قبل 6 جولات من النهاية.

وقبل بداية المباراة نشرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوقعات الأقرب للحدوث بشأن نتيجة الكلاسيكو والتي كانت صائبة بطريقة تكاد تكون متطابقة مع النتيجة التي انتهت عليها أمسية ملعب سان تياغو بيرنابيو.

وبحسب ما نشرته تقارير إخبارية، قامت خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل الوضع الحالي لكل من ريال مدريد وبرشلونة، مع الأخذ في الاعتبار النتائج الأخيرة والإحصائيات الخاصة باللاعبين.

وكشفت توقعات الذكاء الاصطناعي أن ريال مدريد هو الأقرب لحسم النتيجة، حيث منحته البيانات الخاصة 57% للفوز مقابل 38% لبرشلونة، في حين كانت احتمالية التعادل 5%.

وتحققت تكهنات الذكاء الاصطناعي حيث حقق ريال مدريد الفوز في آخر دقيقة من المباراة (3 ـ 2).