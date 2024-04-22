كيف تحققت تنبؤات الذكاء الاصطناعي حول الفائز بالكلاسيكو؟
حظيت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الأحد لحساب الدوري الإسباني باهتمام واسع حتى بعد نهايتها التي أسفرت عن تبين ملامح بطل "الليغا" لموسم 2023 ـ 2024.
وحسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض بنتيجة (3 ـ 2) ليرفع الفارق الذي يفصله عن برشلونة ملاحقه المباشر إلى 11 نقطة كاملة وذلك قبل 6 جولات من النهاية.
وقبل بداية المباراة نشرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوقعات الأقرب للحدوث بشأن نتيجة الكلاسيكو والتي كانت صائبة بطريقة تكاد تكون متطابقة مع النتيجة التي انتهت عليها أمسية ملعب سان تياغو بيرنابيو.
وبحسب ما نشرته تقارير إخبارية، قامت خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل الوضع الحالي لكل من ريال مدريد وبرشلونة، مع الأخذ في الاعتبار النتائج الأخيرة والإحصائيات الخاصة باللاعبين.
وكشفت توقعات الذكاء الاصطناعي أن ريال مدريد هو الأقرب لحسم النتيجة، حيث منحته البيانات الخاصة 57% للفوز مقابل 38% لبرشلونة، في حين كانت احتمالية التعادل 5%.
وتحققت تكهنات الذكاء الاصطناعي حيث حقق ريال مدريد الفوز في آخر دقيقة من المباراة (3 ـ 2).
وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل بهدفين من الجانبين، خطف الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام هدف الانتصار لمصلحة ريال مدريد (3 ـ 2) ليخطف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي انتصارا جديدا وصعبا بعد أيام قليلة من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.
وقالت التقارير إن محاباة الذكاء الاصطناعي لريال مدريد تعود لكون كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي خاضت 16 مباراة على التوالي دون خسارة، في حين خسر برشلونة مباراته الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، كما أن ريال مدريد يملك تشكيلة أقوى من نظيرتها في الفريق الكاتالوني، هذا بالإضافة إلى أن المباراة تقام على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يشعر ريال مدريد براحة أكبر، وعادة ما يحقق نتائج أفضل بالنظر إلى عامل الميدان.
واستندت معطيات الذكاء الاصطناعي إلى أن فوز ريال مدريد سيجعل برشلونة متأخرا بفارق 11 نقطة، في حين يحتاج رجال المدرب تشافي هيرنانديز إلى الفوز وانتظار عثرتين أخريين من ريال مدريد حتى يحظوا بفرصة المنافسة على اللقب.