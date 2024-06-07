إمام عاشور يتجاهل مصافحة الجهاز الفني لمنتخب مصر (فيديو)

ولعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة، للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخرج إمام عاشور أمام بوركينا فاسو، في الدقيقة 58، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب مصر 2/1.

وكان منتخب مصر متقدمًا بهدفين نظيفين، ولكن مع بداية الشوط الثاني، امتلك منتخب بوركينا فاسو الكرة في منتصف الملعب، ليقرر حسام حسن سحب إمام عاشور، والدفع بأكرم توفيق بدلا منه.

وعند خروج إمام عاشور من الملعب، التقطت كاميرا "إرم نيوز"، محاولة عضو بالجهاز الفني لمنتخب مصر، مصافحة لاعب الأهلي.

ورفض إمام عاشور التجاوب معه، وتجاهل السلام عليه، ليرد الأخير الأمر بتجاهل أيضًا.