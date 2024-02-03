كوت ديفوار تهزم مالي وتخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

سجلت كوت ديفوار هدفا في الدقيقة الأخيرة للشوط الثاني الإضافي لتكمل صحوتها بعدما تعادلت قرب نهاية الوقت الأصلي لتفوز بتسعة لاعبين 2-1 على مالي في بواكي، اليوم السبت.

وسجل عمر دياكيتي هدف فوز مستضيفة البطولة قبل أن يطرد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية لخلع القميص أثناء احتفاله.

وأدرك البديل سيمون أدينغرا التعادل لكوت ديفوار قرب النهاية بعدما منح نيني دورجيليس التقدم لمالي في الدقيقة 71.

وأهدرت مالي ركلة جزاء عن طريق آداما "نوس" تراوري تصدى لها الحارس يحيى فوفانا في الدقيقة 16 تسبب فيها المدافع أوديلون كوسونو الذي طُرد قرب الاستراحة بعد إعاقة المهاجم لاسين سينايوكو ومنعه من الانفراد بالمرمى.