لم يتم تحديد الموعد.. داني ألفيس سيمثل للمحاكمة في إسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي

واعتقل ألفيس في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي واحتجز في سجن خارج برشلونة.

وفي وثيقة وقعها ثلاثة قضاة، قالت محكمة التحقيق رقم 15 في برشلونة، والتي لم تحدد بعد موعدا لبدء الإجراءات، إنه توجد أسباب كافية لمثول ألفيس للمحاكمة وذلك بعد طلبات المدعي العام ومحامي المرأة.

وفي أغسطس/ آب الماضي وجه القضاة الاتهام رسميا إلى ألفيس بعد العثور على أدلة على ارتكاب اللاعب البالغ عمره 40 عاما مخالفات.

وقالت المحكمة: "يجب اعتبار أقوال الضحية المزعومة والشهود وتقارير الخبراء التي تظهر في القضية كافية لهذا الغرض، دون المساس بالنتيجة النهائية بعد مرحلة الجلسة العامة".