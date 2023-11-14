لم يتم تحديد الموعد.. داني ألفيس سيمثل للمحاكمة في إسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي
قالت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، إن مدافع برشلونة ومنتخب البرازيل السابق داني ألفيس سيمثل للمحاكمة في إسبانيا؛ بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واعتقل ألفيس في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي واحتجز في سجن خارج برشلونة.
وفي وثيقة وقعها ثلاثة قضاة، قالت محكمة التحقيق رقم 15 في برشلونة، والتي لم تحدد بعد موعدا لبدء الإجراءات، إنه توجد أسباب كافية لمثول ألفيس للمحاكمة وذلك بعد طلبات المدعي العام ومحامي المرأة.
وفي أغسطس/ آب الماضي وجه القضاة الاتهام رسميا إلى ألفيس بعد العثور على أدلة على ارتكاب اللاعب البالغ عمره 40 عاما مخالفات.
وقالت المحكمة: "يجب اعتبار أقوال الضحية المزعومة والشهود وتقارير الخبراء التي تظهر في القضية كافية لهذا الغرض، دون المساس بالنتيجة النهائية بعد مرحلة الجلسة العامة".
وفي إسبانيا، يتم التحقيق في اتهامات الاغتصاب تحت بند الاتهام العام المسمى الاعتداء الجنسي، ويمكن أن تؤدي الإدانة للسجن لمدة تتراوح بين أربعة إلى 15 عامًا.
وأنكر ألفيس بعد القبض عليه كل الاتهامات التي وجهت له، قبل أن يعود ويغير أقواله بأن السيدة الإسبانية تعمدت ملامسته، وفي المرة الثالثة، اعترف داني بإقامة علاقة بينهما.
وعاش ألفيس، أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016. حيث فاز بـ 23 لقبًا مع النادي الكتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني و4 كؤوس محلية.