صدمة كبيرة للاتحاد السعودي

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "المدينة"، اليوم الأحد، فقد انتهى موسم حمد الله، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرَّض لها، ولن يتمكن من العودة للمباريات المتبقية للاتحاد بالدوري.

حمد الله هو هداف الاتحاد في الموسم الحالي برصيد 19 هدفًا.

وبات من المؤكد، غياب المهاجم المغربي عن الفريق في الجولتين الـ33 والـ34 من مسابقة الدوري، أمام ضمك والنصر على التوالي.

يذكر أن الاتحاد الذي يملك في رصيده 51 نقطة، سيسعى في الجولتين الأخيرتين، لانتزاع المركز الرابع من التعاون "52 نقطة مع مباراة أقل"؛ لضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا (2)، بعد ضياع حلم "النخبة الآسيوية" رسميًّا.