رسميًا.. نجم النصر السعودي يغيب عن مواجهة الهلال

تلقى نادي النصر ضربة قوية بغياب أحد أبرز نجومه بشكل رسمي عن مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة يوم الجمعة المقبل.

وتقررت إقامة لقاء الهلال والنصر، يوم الجمعة المقبل، على ملعب (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.