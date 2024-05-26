رسميًا.. نجم النصر السعودي يغيب عن مواجهة الهلال
تلقى نادي النصر ضربة قوية بغياب أحد أبرز نجومه بشكل رسمي عن مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة يوم الجمعة المقبل.
وتقررت إقامة لقاء الهلال والنصر، يوم الجمعة المقبل، على ملعب (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي إيقاف اللاعب الإسباني إيمريك لابورت بشكل رسمي لمدة مباراتين بسبب طرده بشكل مباشر في لقاء الرياض بدوري روشن بسبب سلوك مشين ضد أحد لاعبي المنافس.
وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف ما يعني غياب لابورت بشكل رسمي عن مباراتي الاتحاد، غدًا الإثنين، في ختام دوري روشن بجانب المواجهة المرتقبة ضد الهلال، يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
والتقى الهلال والنصر في نهائي كأس الملك 5 مرات سابقة، وهذه المرة السادسة، حيث فاز الهلال سابقًا بـ3 ألقاب مقابل لقبين للنصر.
ويسعى الهلال إلى تحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم بعد دوري روشن، وكأس السوبر السعودي.
على الجانب الآخر، يسعى النصر بدوره إلى الفوز بلقبه الأول في البطولات المحلية هذا الموسم، وذلك بعد خسارة لقب الدوري السعودي.