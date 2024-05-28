منتخب الأرجنتين يسخر من رونالدو بصورة ميسي
سخر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني، على منصة "إكس" والناطق باللغة العربية، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي حطم رقما قياسيا في الدوري السعودي أمس الاثنين.
المهاجم البرتغالي المخضرم صاحب الـ39 عامًا سجل 35 هدفًا مع النصر بموسم 2024، ليكتب رقمًا جديدًا، كصاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي.
كما صنع رونالدو 11 هدفًا آخر، ليكون أيضًا اللاعب صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية في تاريخ دوري روشن (46 مساهمة) خلال الموسم الذي أنهاه فريق العاصمة في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن الهلال البطل.
وقال رونالدو في تصريحات تليفزيونية: "أنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام هي التي تلاحقني".
وعقب تصريح رونالدو، نشر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني باللغة العربية على منصة "إكس" صورة للنجم ليونيل ميسي، وهو يحمل كأس العالم.
وأرفق الحساب الرسمي لمنتخب التانغو، جملة على الصورة وقال: "شتان بين الثرى والثريا"، في إشارة إلى أن رونالدو يحتفل بسعادة بلقب هداف الدوري السعودي، في حين أن ميسي بطل العالم.