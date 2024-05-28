منتخب الأرجنتين يسخر من رونالدو بصورة ميسي

المهاجم البرتغالي المخضرم صاحب الـ39 عامًا سجل 35 هدفًا مع النصر بموسم 2024، ليكتب رقمًا جديدًا، كصاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي.

كما صنع رونالدو 11 هدفًا آخر، ليكون أيضًا اللاعب صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية في تاريخ دوري روشن (46 مساهمة) خلال الموسم الذي أنهاه فريق العاصمة في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن الهلال البطل.

وقال رونالدو في تصريحات تليفزيونية: "أنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام هي التي تلاحقني".