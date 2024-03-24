السبب الحقيقي لوفاة "أقوى رجل في مصر"

كشف وائل مجدي شقيق بطل كمال الأجسام المصري أيمن مجدي السبب الحقيقي وراء وفاة شقيقه، وذلك بعد أنباء حول وفاته نتيجة جرعة زائدة من المنشطات.

وتوفي بطل كمال الأجسام المصري أيمن مجدي، في محافظة الغربية، فيما سلّطت وسائل إعلام محلية الضوء على أسباب الوفاة، وأشارت بعض التقارير إلى احتمالية أن تكون وفاته مرتبطة بتناول جرعة زائدة من المخدرات.

وردا على تلك الشائعات، خرج وائل مجدي شقيق بطل كمال الأجسام عن صمته، وأكد بأن شقيقه يعاني منذ مدة من قرحة شديدة في المعدة بالإضافة إلى مشاكل في القولون، جعلته لا يستطيع تناول الطعام.

وقال وائل مجدي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن شقيقه عانى في الأيام الأخيرة التي سبقت وفاته بشكل كبير، مما دعا أسرته إلى نقله إلى المستشفى، حيث بقي على سرير الشفاء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أن التقرير الذي أعده الطبيب المعالج، كشف عن أن سبب الوفاة يعود إلى إصابته بأنيميا حادة نتيجة عدم تناوله الطعام لفترة طويلة، بسبب معاناته من قرحة شديدة في المعدة، بالإضافة إلى التهابات شديدة في القولون.

ونفى شقيق بطل كمال الأجسام الراحل أن تكون الوفاة بسبب تناول جرعة زائدة من المنشطات كما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، مضيفا: "الوفاة ليس لها أي علاقة بكمال الأجسام، هو مريض منذ فترة وكان خاضعا للعلاج".