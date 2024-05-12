أول تعليق لأنشيلوتي على انضمام مبابي لريال مدريد
أدلى المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بتعليق مفاجئ على انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الفريق الملكي قائلا إنه لا يهتم لذلك كثثيرا في الوقت الحالي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الفريق الملكي على غرناطة (4 ـ 0) ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني، علق أنشيلوتي على قدوم مبابي بالقول: "هذا ليس شيئا أضعه في حساباتي، لدينا الكثير من الأمورر أمامنا الآن، نحن نركز على نهائي دوري الأبطال".
وأعلن كيليان مبابي (375 مباراة و286 هدفا مع باريس سان جيرمان) عن مغادرته رسميا للنادي الباريسي نهاية الموسم الجاري، مضيفا أنه قضى 8 سنوات رائعة في باريس وسيخوض تحديا جديدا خارج فرنسا بدءا من موسم 2024 ـ 2025.
ومن جانبها قالت الصحف الإسبانية إن مبابي أمضى بالفعل لريال مدريد وسيلتحق به لخوض أولى المباريات بعد نهائيات كأس أمم اوروبا 2024 المقررة في ألمانيا خلال الصائفة المقبلة.
ورفض أنشيلوتي التعليق على قدوم مبابي، وقد يكون ذلك لتجنب أية تأويلات أو ردود داخل النادي قبل مباراة مهمة ستجمع الفريق الملكي ببروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو 2024.
وقال المدرب الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" (MARCA) إن "هناك تنافسا كبيرا بين اللاعبين، وكل شيء يسير بشكل رائع، هدفنا وصول جميع اللاعبين بحالة رائعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند".
وحول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون بخصوص رغبته في أن يلعب مبابي منافسات أولمبياد باريس قبل انتقاله للريال، قال أنشيلوتي: "تصريحات ماكرون عن رغبته في تمثيل مبابي للديوك في الأولمبياد لا يمكنني الرد عليها، وليس لي الحق في ذلك".