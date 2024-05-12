أول تعليق لأنشيلوتي على انضمام مبابي لريال مدريد

أدلى المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بتعليق مفاجئ على انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الفريق الملكي قائلا إنه لا يهتم لذلك كثثيرا في الوقت الحالي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الفريق الملكي على غرناطة (4 ـ 0) ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني، علق أنشيلوتي على قدوم مبابي بالقول: "هذا ليس شيئا أضعه في حساباتي، لدينا الكثير من الأمورر أمامنا الآن، نحن نركز على نهائي دوري الأبطال".

وأعلن كيليان مبابي (375 مباراة و286 هدفا مع باريس سان جيرمان) عن مغادرته رسميا للنادي الباريسي نهاية الموسم الجاري، مضيفا أنه قضى 8 سنوات رائعة في باريس وسيخوض تحديا جديدا خارج فرنسا بدءا من موسم 2024 ـ 2025.

ومن جانبها قالت الصحف الإسبانية إن مبابي أمضى بالفعل لريال مدريد وسيلتحق به لخوض أولى المباريات بعد نهائيات كأس أمم اوروبا 2024 المقررة في ألمانيا خلال الصائفة المقبلة.