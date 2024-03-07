الإفريقي يهاجم حكم "الكلاسيكو" ويتخذ هذه الخطوة ضد اتحاد الكرة

خلف لقاء الكلاسيكو بين الصفاقسي والأفريقي في افتتاح مباريات الفريقين في مجموعة الصراع نحو لقب الدوري التونسي الممتاز، موجة غضب عارمة في أوساط مشجعي الأفريقي بسبب ما شهدته المواجهة من أخطاء تحكيمية في حق فريقهم على حد تعبيرهم.

وضجت منصات التواصل في تونس بالتعليقات وردود الأفعال حيال حكم المباراة، يسري بوعلي، خصوصًا بعد لقطة طرد مهاجم الأفريقي بسام الصرارفي إثر الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (خالد قويدر) بعد تدخل الصرارفي على لاعب الصفاقسي موسى كونتي في أواخر الشوط الأول.

وندد النادي الأفريقي في بيان رسمي نشره عبر صفحته على "فيسبوك" بما أتاه الحكم من مظلمة صارخة في حق الفريق، موضحًا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة التي يضمن بها حقه وحق جماهيره وفق البيان.

وأعرب الفريق الأحمر والأبيض، في البيان ذاته، عن "الاحتجاج بشدة على القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة اليوم ضد النادي الصفاقسي والتي من ضمنها ضربة الجزاء الواضحة التي لم يُعلن عنها في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول، والإقصاء غير المُبرّر ضد لاعبنا بسام الصرارفي، وفي هذا السياق نذكر بأنّ مساعد الحكم الاول السيد أحمد الضويوي قد أضر بالنادي في مباراة سابقة إذ طلب النادي حينذاك عدم إعادة تعيينه في مقابلة يكون فريقنا طرفًا فيها وبالرغم من ذلك تم تعيينه اليوم".

وأضاف: "يحمل النادي الهياكل الرياضية المسؤولة عن التحكيم وخاصة الهيئة المشرفة على التحكيم والتي انتظرنا منها العدل والإنصاف، لكن للأسف تعرضنا اليوم لمظلمة تحكيمية، كما نطالب بضرورة أخذ القرارات الحاسمة لضمان حق نادينا والمساواة بين كلّ الفرق."

وخلال فقرة تحليل أداء حكام الجولة الاولى من مرحلة اللقب، قال الحكم الدولي السابق عادل زهمول، إن "الحكم يسري بوعلي ارتكب أخطاء لا تغتفر في المباراة، وكانت هفواته الفادحة مؤثرة في نتيجة المباراة."

وفي الفقرة التحكيمية على محطة "موزاييك" الإذاعية الخاصة، قال زهمول: "لم يعلن الحكم بوعلي عن ضربة جزاء مستحقة للأفريقي في الدقيقة الـ32 بعد تدخل قوي على لاعبه رشاد العرفاوي، كما إنه أخطأ في احتساب حالة طرد غير موجودة في حق مهاجم الأفريقي بسام الصرارفي."

وكان لاعبو فريق باب الجديد احتجوا بشدة على قرارات الحكم يسري بوعلي في نهاية المباراة التي حسمها التعادل، ليحصل الفريقان على نقطة يتيمة لكل منهما، فيما بقيا معًا في أسفل ترتيب مجموعة التتويج.

وتقام مباريات الجولة الثانية من الدوري التونسي الممتاز يومي السبت والأحد المقبلين.