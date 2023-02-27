بعد تتويج مانشستر يونايتد.. تين هاغ ينسى درع كأس الرابطة في قاعة المؤتمر الصحفي (فيديو)

وتوّج مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، الأحد، عقب انتصاره على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل في نهائي احتضنه استاد "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وعرفت المباراة في بدايتها أفضلية واضحة لفريق نيوكاسل الذي بادر إلى الهجوم بمحاولات خلقت خطورة كبيرة على مرمى الإسباني ديفيد دي خيا، قبل أن يُسجل اليونايتد حضوره هو الآخر بهجمات سريعة أقلقت كثيرا الألماني لوريس كاريوس.

وسجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33 وانتظر للتأكد من صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبعد ست دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد أبدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.

وضغط نيوكاسل بكل قوة في الشوط الثاني وصنع عدة فرص لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية.

وهذا أول لقب محلي لمانشستر يونايتد منذ الفوز بكأس الرابطة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 2017.