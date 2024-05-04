عقب النتائج الصادمة.. مفاجآت مدوية في قائمة الراحلين عن الاتحاد السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بالأحداث داخل نادي الاتحاد عن أن هناك توجها لرحيل غالبية أجانب الفريق عقب نهاية الموسم الحالي باستثناء ثلاثة لاعبين هم كريم بنزيما وفابينهو وكانتي.

وفي المقابل ينتظر أن يغادر 5 لاعبين النادي في نهاية الموسم الجاري وهم كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله والمصري أحمد حجازي والبرازيليين رومارينهو وفيليبي والبرتغالي جوتا.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة عقب مرور 30 جولة من عمر المسابقة .

وخسر الاتحاد اليوم الجمعة أمام أبها في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن للمحترفين بثلاثة أهداف لهدف .

وسجل أبها أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني ليفوز 3-1 على حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم وينعش آماله في البقاء فيما تلقى الاتحاد هزيمته الثالثة تواليا في كل المسابقات ليزيد الضغط على المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.