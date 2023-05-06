هدف مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

وتعني خسارة الهلال أن أوراوا سيتوج بلقب دوري أبطال آسيا في حين يعني فوز الهلال أو التعادل 2/2 أو أكثر تتويج الهلال باللقب، في حين سيلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين حال التعادل 1/1.

ويسعى الهلال إلى الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، في حين أحرز أوراوا ريد دياموندز اللقب مرتين من قبل، عامي 2007 و2017.

وسبق أن تقابل الهلال وأوراوا ريد دياموندز في نهائيين بدوري أبطال آسيا، وكان الأول، العام 2017، حيث تعادلا 1/1 في الذهاب، وفاز أوراوا 1/0 في الإياب.

ثم تقابلا، في 2019، وفاز الهلال 1/0 ذهابًا ثم 2/0 إيابًا.

ويفتقد الهلال جهود لاعبيه ياسر الدوسري بعد طرده في مباراة الذهاب، وسلمان الفرج للإصابة.