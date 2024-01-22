هل يفكر في الاعتزال الدولي؟ خفايا جلسة صلاح المنفردة مع اللاعبين

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، أمس الأحد، أن محمد صلاح قائد المنتخب المصاب سيحضر مباراة الرأس الأخضر الأخيرة للفريق في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، اليوم الاثنين، ويتوجه بعدها إلى إنجلترا لاستكمال برنامج إعادة التأهيل.

ووفقًا لمصادر "إرم نيوز"، فإن محمد صلاح حرص على الاجتماع مع اللاعبين قبيل المباراة، دون حضور أحد من المسؤولين أو الجهاز الفني.

وتحدث صلاح مع اللاعبين عن ضرورة تحقيق الفوز أمام الرأس الأخضر وعدم الالتفات نحو ما أسماها "الضغوطات الإعلامية".

وقال مهاجم ليفربول لزملائه في المنتخب: "أنا سأتحمل جميع النقد والهجوم والضغوطات، وطلب منهم عدم التحدث عنه في وسائل الإعلام أو رأيهم في موقفه".