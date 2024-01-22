هل يفكر في الاعتزال الدولي؟ خفايا جلسة صلاح المنفردة مع اللاعبين
عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر جلسة مع لاعبي الفراعنة في فندق الإقامة، مساء اليوم الإثنين، وقبل ساعات قليلة من المباراة المصيرية أمام الرأس الأخضر في نهاية مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.
الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، أمس الأحد، أن محمد صلاح قائد المنتخب المصاب سيحضر مباراة الرأس الأخضر الأخيرة للفريق في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، اليوم الاثنين، ويتوجه بعدها إلى إنجلترا لاستكمال برنامج إعادة التأهيل.
ووفقًا لمصادر "إرم نيوز"، فإن محمد صلاح حرص على الاجتماع مع اللاعبين قبيل المباراة، دون حضور أحد من المسؤولين أو الجهاز الفني.
وتحدث صلاح مع اللاعبين عن ضرورة تحقيق الفوز أمام الرأس الأخضر وعدم الالتفات نحو ما أسماها "الضغوطات الإعلامية".
وقال مهاجم ليفربول لزملائه في المنتخب: "أنا سأتحمل جميع النقد والهجوم والضغوطات، وطلب منهم عدم التحدث عنه في وسائل الإعلام أو رأيهم في موقفه".
وأوضح صلاح لزملائه أنه "لم يتهرب من المسؤولية والمنتخب كما تردد"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه اعتاد على الهجوم من جميع الجماهير المصرية دائما خلال تواجده مع المنتخب".
وألمح صلاح خلال حديثه مع اللاعبين إلى تفكيره في اعتزال اللعب دوليا، ولكن لم يتحدث في تلك النقطة بشكل صريح.
كما طلب صلاح من زملائه أيضًا أن يفعلوا كل ما هو صحيح في المباراة من وجهة نظر كل لاعب، والتقليل من الحذر.
وتلعب مصر مع الرأس الأخضر، التي ضمنت صدارة المجموعة بحصولها على ست نقاط وبلوغ الدور التالي، في نفس توقيت مباراة غانا وموزامبيق، ولكل من الفريقين الأخيرين نقطة واحدة.
ويثق روي فيتوريا مدرب مصر بقدرة فريقه على الفوز أمام الرأس الأخضر اليوم الاثنين؛ لضمان بلوغ دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، بعد بداية ضعيفة لفريقه في دور المجموعات بالتعادل مع موزامبيق وغانا بالنتيجة ذاتها في المباراتين 2-2.
ولم تودع مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات، وهو رقم قياسي، البطولة القارية من دور المجموعات منذ عام 2004.