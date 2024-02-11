كارفاخال: هذا ما كان سيحدث لو لعب ميسي ورونالدو معا

تحدث داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وعما سيحدث لو لعبا معا.

ولعب كارفاخال إلى جانب رونالدو 5 مواسم في ريال مدريد وكثيرًا ما واجه ميسي خلال فترة تواجد الأرجنتيني مع برشلونة.

وقال كارفاخال لبرنامج "Albiceleste Talk" إنه من المستحيل اختيار الأفضل بين رونالدو وميسي لأنهما لاعبان رائعان.

وقال كارفاخال عندما سئل عن ميسي أم رونالدو: أضعهما على نفس المستوى، لا أفضّل أحدهما على الآخر، إنهما وحوش بكل معنى الكلمة، ولم أتمكن من اختيار لا هذا ولا ذاك، أعتقد أنهما مختلفان تماما".

وأضاف: "ميسي قادر على النزول لاستلام الكرة وصناعة الهجمة، ويمكنه المشاركة في اللعب وصنع المزيد من كرة القدم، رونالدو وحش في تسجيل الأهداف، والهجوم على المنطقة، والإنهاء".