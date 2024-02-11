كارفاخال: هذا ما كان سيحدث لو لعب ميسي ورونالدو معا
تحدث داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وعما سيحدث لو لعبا معا.
ولعب كارفاخال إلى جانب رونالدو 5 مواسم في ريال مدريد وكثيرًا ما واجه ميسي خلال فترة تواجد الأرجنتيني مع برشلونة.
وقال كارفاخال لبرنامج "Albiceleste Talk" إنه من المستحيل اختيار الأفضل بين رونالدو وميسي لأنهما لاعبان رائعان.
وقال كارفاخال عندما سئل عن ميسي أم رونالدو: أضعهما على نفس المستوى، لا أفضّل أحدهما على الآخر، إنهما وحوش بكل معنى الكلمة، ولم أتمكن من اختيار لا هذا ولا ذاك، أعتقد أنهما مختلفان تماما".
وأضاف: "ميسي قادر على النزول لاستلام الكرة وصناعة الهجمة، ويمكنه المشاركة في اللعب وصنع المزيد من كرة القدم، رونالدو وحش في تسجيل الأهداف، والهجوم على المنطقة، والإنهاء".
وتابع: "إذا كانا يلعبان معا سيشكلان قنبلة وكان من المثير رؤية ذلك".
وانتهت حقبة كريستيانو رونالدو في الليغا برحيله عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018، في حين غادر ميسي برشلونة صيف 2021.
ويلعب رونالدو حاليا لنادي النصر السعودي وانضم إليه في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.
في حين انضم ميسي لباريس سان جيرمان مجانا في صيف 2021 وغادره صيف 2023 إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وسجل رونالدو للنصر 38 هدفا وصنع 13 في 44 مباراة ويتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفا ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.
أما ميسي فسجل مع إنتر ميامي 11 هدفا وصنع 5 في 14 مباراة وقاده للتتويج بأول لقب في تاريخه وهي بطولة كأس الدوريات.
ويملك ميسي 8 جوائز في الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، أما رونالدو فنال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.