حكيمي ينفعل على لاعبي موريتانيا بعد عرقلة إبراهيم دياز (فيديو)

انفعل أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، على لاعبي موريتانيا خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، بعد تدخل عنيف على زميله إبراهيم دياز، أحدث الوجوه المنضمة لـ"أسود الأطلس".

وتعادل منتخب المغرب دون أهداف مع ضيفه موريتانيا استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في مباراة أقيمت في وقت متأخر من ليل الثلاثاء على ملعب أغادير الكبير.

وشارك دياز في اللقاء وقدم مستوى مميزا، وفي إحدى الكرات أظهر مهاراته المميزة وراوغ أكثر من لاعب في منتخب موريتانيا، ولكنه تعرض للعرقلة القوية، ما دفع زملاءه في المنتخب المغربي للتدخل والانفعال على لاعبي موريتانيا وكاد الأمر أن يتطور لمشادة بالأيدي لولا تدخل الحكم واللاعبين لتهدئة الموقف.