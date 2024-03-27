حكيمي ينفعل على لاعبي موريتانيا بعد عرقلة إبراهيم دياز (فيديو)
انفعل أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، على لاعبي موريتانيا خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، بعد تدخل عنيف على زميله إبراهيم دياز، أحدث الوجوه المنضمة لـ"أسود الأطلس".
وتعادل منتخب المغرب دون أهداف مع ضيفه موريتانيا استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في مباراة أقيمت في وقت متأخر من ليل الثلاثاء على ملعب أغادير الكبير.
وشارك دياز في اللقاء وقدم مستوى مميزا، وفي إحدى الكرات أظهر مهاراته المميزة وراوغ أكثر من لاعب في منتخب موريتانيا، ولكنه تعرض للعرقلة القوية، ما دفع زملاءه في المنتخب المغربي للتدخل والانفعال على لاعبي موريتانيا وكاد الأمر أن يتطور لمشادة بالأيدي لولا تدخل الحكم واللاعبين لتهدئة الموقف.
كما حرصت عائلة إبراهيم دياز، على الحضور بمدرجات ملعب أكادير، لدعم اللاعب في ودية موريتانيا، مثلما حدث في ودية أنجولا الأولى.
وتواجدت بوريفيكاسيون عبد القادر، جدة إبراهيم دياز من جهة الأب، وظهر بجانبها والدة اللاعب وشقيقته وأفراد من أسرته.
وسيطر المغرب، الذي أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم وذلك في نسخة قطر 2022، على مجريات الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى فريق المدرب أمير عبدو.
وظن حكيمي أنه سجل هدفا قريبا من النهاية بعد مراوغة الحارس لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.