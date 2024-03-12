أندية البريمرليغ تفرض على رابطة الدوري نظاما ماليا جديدا

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إن الأندية اتفقت على توحيد جهودها للتوافق مع نظام مالي جديد، بعد عدم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع المساهمين.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الرابطة فشلت في الاتفاق على تسوية مالية جديدة في اجتماع عقد الاثنين، حيث تم إلغاء التصويت المزمع إجراؤه عندما أصبح في حكم المؤكد أنه لن يحظى بدعم الأغلبية المطلوبة من 14 ناديا من أصل 20.

وقالت رابطة الدوري في بيان: "في اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتفقت الأندية على إعطاء الأولوية للتطوير السريع والتنفيذ لنظام مالي جديد على مستوى الدوري." مضيفة أنه "إلى جانب ذلك، أكدت أندية الدوري التزامها بتأمين اتفاقية مالية تتمتع بالاستدامة مع رابطة الأندية الإنجليزية، شرط موافقة الأندية رسميا على النظام المالي الجديد".

ودعت الحكومة البريطانية أندية دوري الأضواء إلى التوصل لاتفاق بشأن صفقة مالية جديدة مع رابطة الأندية الإنجليزية، أو فرض صفقة جديدة من قبل هيئة كرة قدم مستقلة.

وأكدت رابطة الدوري والأندية التزامهما بتوسعة نطاق اتفاقهما بخصوص النظام المالي للبريمرليغ، الذي يشمل 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.05 مليار دولار) يتم توزيعها على كل مستويات كرة القدم خلال الفترة الزمنية الممتدة على ثلاث سنوات.

ويتم توزيع أرباح الرعاية وإيرادات النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الإنجليزي على النوادي بصيغة تفاضلية حسب نتائجها وسجلات ألقابها.

وفي ديسمبر الماضي، أبرمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صفقة قياسية لنقل المباريات على الصعيد المحلي بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني (8.45 مليار دولار) لمدة 4 أعوام، ابتداءً من موسم 2025-2026.

واستحوذت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية على الحقوق المحلية لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ما سيمكّنها من بث 215 مباراة على الأقل في الموسم.