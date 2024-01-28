طرد علي مجرشي بعد اعتداء عنيف على لاعب الزمالك (فيديو)
في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي.
تعرض علي مجرشي لاعب النادي الأهلي السعودي للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الزمالك المصري في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي.
اشتباك على طريقة "زيدان - ماتيرازي"
وتقام كأس دبي للتحدي الودية في الفترة من 26 وحتى 28 يناير الحالي، على استاد آل مكتوم في نادي النصر.
وفي الشوط الثاني، وكانت نتيجة اللقاء تشير إلى تقدم الزمالك 2/0، تدخل علي مجرشي على نبيل عماد "دونغا" بعنف وضربه برأسه في صدره على طريقة "زيدان - ماتيرازي" في نهائي كأس العالم 2006.
واشتبك لاعبو الفريقين؛ ما استدعى تدخل الحكم، وإشهار الكارت الأحمر في وجه مجرشي.
ويستعد الأهلي للنصف الثاني من موسم الدوري السعودي للمحترفين، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد مرور 19 جولة.
فيما يسعى الزمالك لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الفريق بأكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.