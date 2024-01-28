طرد علي مجرشي بعد اعتداء عنيف على لاعب الزمالك (فيديو)

وتقام كأس دبي للتحدي الودية في الفترة من 26 وحتى 28 يناير الحالي، على استاد آل مكتوم في نادي النصر.

وفي الشوط الثاني، وكانت نتيجة اللقاء تشير إلى تقدم الزمالك 2/0، تدخل علي مجرشي على نبيل عماد "دونغا" بعنف وضربه برأسه في صدره على طريقة "زيدان - ماتيرازي" في نهائي كأس العالم 2006.

واشتبك لاعبو الفريقين؛ ما استدعى تدخل الحكم، وإشهار الكارت الأحمر في وجه مجرشي.