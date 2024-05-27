فيرمين لوبيز يكشف سبب معانقته تشافي بعد هدفه في مباراة برشلونة وإشبيلية
كشف فيرمين لوبيز، نجم فريق برشلونة، السبب وراء عناقه الحار لمدربه تشافي هيرنانديز، بعد هدفه في آخر مباراة خاضها الفريق في موسم الدوري الإسباني، مساء الأحد، ضد إشبيلية.
وحل برشلونة ضيفًا على إشبيلية، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وقد فاز بهدفين لهدف.
ونجح لوبيز في تسجيل هدف الفوز لصالح برشلونة، ليتوجه إلى تشافي من أجل معانقته، لكونها المباراة الأخيرة للمدرب الإسباني.
وقال فيرمين لوبيز في تصريحات نقلتها الصحف الإسباني: "إنه انتصار مهم، يترك طعمًا طيبًا في أفواهنا في نهاية الموسم، لقد لعبنا مباراة جيدة واستحققنا الفوز".
وعن عناقه لتشافي، أشار: "أردت أن أشكره على منحي الفرصة لأكون لاعبًا في الفريق الأول، سأكون ممتنًا له إلى الأبد، لقد أخبرته بذلك شخصيًا بالفعل".
وتابع: "لقد بدأ العمل يؤتي ثماره، من الصعب أن أعتقد أن الأمور في العام الأول كانت تسير على ما يرام بالنسبة لي".
وأردف: "حلمي أن أكون مع المنتخب الوطني، ولكني لا أفكر فيما هو أبعد من العمل هنا. كل ما سيأتي، سيأتي، سنرى".
وكان برشلونة، الذي أقال تشافي يوم الجمعة، قد خسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد، وخرج من دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان في دور الثمانية.
ومن المنتظر أن يعلن برشلونة عن مدربه الجديد، وبحسب التقارير سيكون هانز فليك مدرب بايرن ميونخ وألمانيا السابق هو المدير الفني الجديد الذي يخلف تشافي في منصبه.
وأنهى البارسا منافسات الدوري الإسباني، محتلًا المركز الثاني برصيد 85 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد، الذي حصد اللقب.
واحتل إشبيلية المركز الرابع عشر، برصيد 41 نقطة في جدول الترتيب.