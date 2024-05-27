فيرمين لوبيز يكشف سبب معانقته تشافي بعد هدفه في مباراة برشلونة وإشبيلية

كشف فيرمين لوبيز، نجم فريق برشلونة، السبب وراء عناقه الحار لمدربه تشافي هيرنانديز، بعد هدفه في آخر مباراة خاضها الفريق في موسم الدوري الإسباني، مساء الأحد، ضد إشبيلية.

وحل برشلونة ضيفًا على إشبيلية، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وقد فاز بهدفين لهدف.

ونجح لوبيز في تسجيل هدف الفوز لصالح برشلونة، ليتوجه إلى تشافي من أجل معانقته، لكونها المباراة الأخيرة للمدرب الإسباني.

وقال فيرمين لوبيز في تصريحات نقلتها الصحف الإسباني: "إنه انتصار مهم، يترك طعمًا طيبًا في أفواهنا في نهاية الموسم، لقد لعبنا مباراة جيدة واستحققنا الفوز".