فينيسيوس يوجه طلبا عاجلًا لرئيس ريال مدريد
وجه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، طلبا عاجلا إلى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بضرورة تمديد تعاقده مع الفريق مدى الحياة، بعد تتويج الميرنغي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه.
وفاز ريال مدريد بثنائية نظيفة على نظيره بروسيا دورتموند، في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، مساء السبت.
وتوج ريال مدريد باللقب للمرة السادسة في آخر 11 موسما، معادلا بذلك المسيرة التي بدأ بها النادي الإسباني علاقة العشق مع دوري أبطال أوروبا، بعدما توج باللقب في أول خمس نسخ للبطولة التي انطلقت في 1956 ثم حقق لقبا آخر في 1966.
وقال فينيسيوس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية، لقد حققنا اللقب بعد مباراة قوية أمام منافس صعب للغاية".
وأضاف: "لقد تغيّرنا في الشوط الثاني، قدمنا كل شيء، بعد أن فقدنا السيطرة في الشوط الأول، تحدث بعضنا مع بعض في غرف خلع الملابس أننا يجب علينا التحسن، وهو ما حدث في الشوط الثاني".
واختتم: "ريال مدريد هو نادي حياتي، أريد البقاء هنا إلى الأبد، وأتمنى أن يكون فلورنتينو بيريز يسمع هذه المقابلة ويجدد عقدي مرة أخرى مع ريال مدريد".
وسجل فينيسيوس هدفه الثاني في نهائيات دوري أبطال أوروبا ضد دورتموند، بعدما كان صاحب هدف الفوز باللقب الـ14 على حساب ليفربول في 2022.