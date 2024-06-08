موقف إمام عاشور من خوض مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو
طمأن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الجماهير على موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة غينيا بيساو المقبلة، خاصة بعد خروجه من المواجهة الماضية أمام بوركينا فاسو مصابا.
واستطاع منتخب مصر الفوز على حساب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.
وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية: "المنتخب سيخوض مران اليوم، وبعد ذلك سنغادر إلى غينيا بيساو في الساعة الرابعة عصرًا، وإمام عاشور جاهز للمباراة، وإصابته لن تعوقه عن التواجد مع الفريق، يعاني فقط من بعض الإجهاد".
وبسؤاله، هل تم احتواء أزمة إمام عاشور، بعد لقطة خروجه في المباراة الماضية والتي أظهرت تجاهله مصافحة بعض أعضاء الجهاز الفني؟، أوضح حسن: "اللاعب وهو خارج من الملعب كان قلقًا من الإصابة ومشتتا، وجلست معه أنا وحسام وتحدثنا معه ولم يكن غاضبا من الاستبدال".
وتابع: "إمام عاشور أقسم وأبلغنا أنه لم يقصد الإساءة لطارق سليمان ولم يكن حزينًا من شيء، وشاهدت الفيديو أكثر من مرة والحركة غير مقصودة بتاتا".
كما أشاد إبراهيم حسن بعدة لاعبين في المنتخب الأول، قائلا: "محمود حسن (تريزيغيه) شخصية رائعة ويتعامل بطيبة وفطرة ولاعب مقاتل، وهو مؤثر مثل محمد صلاح، وزيزو، ومصطفى محمد، وكذلك أحمد سيد زيزو مؤثر جدًا ومعدل الجري لديه كان كثيرا جدًا، وأدى دوره وحصل على أدوار مثل باقي اللاعبين".
وأردف: "سعيد بعودة الحارس محمد الشناوي للمشاركة وكسبناه بعد غياب، ولدينا مصطفى شوبير، والمهدي سليمان، ومحمد عواد. كورتوا (حارس ريال مدريد) غاب عن المباريات بسبب الإصابة والحارس البديل شارك مع ريال مدريد وتوج بالدوري الإسباني مع فريقه".
وأشار: "كذلك بعد عودة كورتوا من الإصابة شارك بشكل أساسي، والأمر نفسه حدث مع نوير في بايرن ميونخ، وهو الموقف نفسه مع محمد الشناوي".
وعن لقطة احتفال محمد صلاح مع الجماهير بعد المباراة، أوضح: "تعطي رسالة أنه مرتاح نفسيًا وفنيًا، صلاح ذكي جدا، وظاهر جدًا التطور الذي حدث في شخصيته وفكره، هو إضافة كبيرة داخل الملعب وخارجه".
وأتم: "أطمئن الجماهير، يوجد تحمل من المسؤولية للجميع وسنسعد مصر في الفترة المقبلة".
ويحل المنتخب المصري ضيفًا على حساب غينيا بيساو في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مساء يوم الإثنين المقبل.
خاض منتخب مصر 10 مباريات سابقة ضد منتخب غينيا بيساو، وحقق الفراعنة الفوز في 5 مواجهات، وحسم التعادل في 3 مباريات وفازت غينيا بيساو في مباراتين.