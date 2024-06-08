موقف إمام عاشور من خوض مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو

طمأن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الجماهير على موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة غينيا بيساو المقبلة، خاصة بعد خروجه من المواجهة الماضية أمام بوركينا فاسو مصابا.

واستطاع منتخب مصر الفوز على حساب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما، الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية: "المنتخب سيخوض مران اليوم، وبعد ذلك سنغادر إلى غينيا بيساو في الساعة الرابعة عصرًا، وإمام عاشور جاهز للمباراة، وإصابته لن تعوقه عن التواجد مع الفريق، يعاني فقط من بعض الإجهاد".