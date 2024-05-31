أنس جابر وشيانتيك وفوندروسوفا إلى ثمن نهائي رولان غاروس

واصلت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر المصنفة التاسعة على العالم، تقدمها نحو تحقيق هدف أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بلقب في البطولات الكبرى، وتغلبت بمجموعتين نظيفتين 6-4 و7-6 على الكندية ليلى فرنانديز اليوم الجمعة لتتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وسبق لأنس الاقتراب بشكل كبير من التتويج في البطولات الكبرى، إذ وصلت إلى النهائي في آخر نسختين من بطولة ويمبلدون كما وصلت إلى نهائي أمريكا المفتوحة 2022، لكن اللاعبة البالغة من العمر 29 عامًا لم تنجح في حسم التتويج في المرات الثلاث لبلوغها المشهد الختامي.

وشكلت مباراة الدور الثالث أمام فرنانديز، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة السابقة، تحديًا شائكًا، وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال خلال المجموعة الأولى قبل أن تفرض أنس سيطرتها عبر ضربات الإرسال.

وقالت أنس جابر عقب المباراة: "الجميع يعرفون ليلى، هي تقدم أداء جيدًا للغاية، إنها لاعبة تنافسية جدًا، كنت أدرك أن علي إنهاء المباراة قبل المجموعة الثالثة، وقد حسمت بعض النقاط في اللحظات المناسبة، لقد كانت الأمور صعبة شيئًا ما فيما يتعلق بضربات الإرسال، لكنني سعيدة للغاية بالفوز".

وتلتقي أنس في الدور الرابع مع الدنماركية كلارا تاوسون (المركز 72 عالميًا) و التي تأهلت بالفوز 6-2 و7-5 على الأمريكية صوفيا كينين وصيفة بطلة رولان غاروس سابقًا.