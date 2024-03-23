أول إجراء من الأهلي بعد إصابة إمام عاشور

قرر مسؤولو النادي الأهلي المصري سفر إمام عاشور، لاعب الفريق، إلى قطر من أجل تأهيله في المركز الطبي هناك؛ بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور عقب مشاركته في مباراة مصر ونيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "إمام عاشور أجرى عملية لتثبيت الخلع الذي تعرض له في الكتف اليوم وكللت بالنجاح".