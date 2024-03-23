أول إجراء من الأهلي بعد إصابة إمام عاشور
قرر مسؤولو النادي الأهلي المصري سفر إمام عاشور، لاعب الفريق، إلى قطر من أجل تأهيله في المركز الطبي هناك؛ بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر.
وأثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور عقب مشاركته في مباراة مصر ونيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "إمام عاشور أجرى عملية لتثبيت الخلع الذي تعرض له في الكتف اليوم وكللت بالنجاح".
وأضاف: "اللاعب سيغيب لمدة من شهرين إلى ثلاثة أشهر بشكل رسمي عن المشاركة في المباريات، كما أن النادي الأهلي قرر قيامه بالتأهيل خارج مصر لسرعة شفائه والتخلص نهائيا من الإصابة".
وأوضح: "إمام سيسافر إلى قطر خلال أيام بعد حسم جميع الإجراءات".
وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر في اللقاء الأول لحسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.
وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي.
وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.