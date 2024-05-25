WWE.. راندي أورتن يهزم تونغا ويتأهل إلى نهائي "ملك الحلبة"
شهدت نزالات مصارعة المحترفين "WWE" التي أقيمت، مساء الجمعة، ضمن عرض "سماكداون" في جدة سوبر دوم، فوز النجم راندي أورتن على تاما تونغا، ضمن نصف نهائي بطولة "ملك وملكة الحلبة".
كما تغلبت النجمة ناي جاكسون على بيانكا بلير، ضمن نزالات نصف النهائي لفئة السيدات بطولة "ملكة الحلبة"، وسط حضور كبير من الزوار الذين حضروا مبكرًا لمشاهدة مواجهات "WWE".
وستشهد جدة سوبر دوم، مساء اليوم السبت نهائي "ملك وملكة الحلبة"، بين النجمين راندي أورتن وجونتر ضمن فئة الرجال، وسيجمع نهائي البطولة النجمتين ناي جاكسون وفالكري، ضمن فئة السيدات.
وينتظر أن يشهد اليوم الختامي، السبت، تتويج ملكة الحلبة للمرة الأولى، منذ أن انطلقت منافسات "كراون جول" عام 2015.
وتعد عروض المصارعة التي ينتظرها الجمهور في جدة، هي إحدى الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن فعاليات "تقويم جدة".