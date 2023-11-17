مبابي: ميسي الأفضل في التاريخ ويستحق الكرة الذهبية

وحصل النجم الأرجنتيني على الكرة الذهبية الثامنة التي عززت رقمه القياسي في باريس، قبل أسبوعين، بعد أن قاد بلاده إلى منصة التتويج في كأس العالم 2022 في قطر.

وكان هناك جدل كبير حول حصول ميسي على الجائزة الفردية المرموقة متفوقًا على إيرلينغ هالاند الذي كان بقمة تألقه في تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي، بل وقادهم إلى ثلاثية تاريخية.

ومع ذلك، ألقى مبابي بثقله خلف ميسي وأكد أن الفوز بكأس العالم يصنع الفارق بغض النظر عن إنجازات هالاند مع السيتي.