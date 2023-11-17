مبابي: ميسي الأفضل في التاريخ ويستحق الكرة الذهبية
أشاد كيليان مبابي بزميله السابق ليونيل ميسي، ووصفه بأنه "الأفضل في التاريخ"، وأصر على أنه "يستحق" الكرة الذهبية لعام 2023 بعد بطولاته في كأس العالم مع الأرجنتين.
وحصل النجم الأرجنتيني على الكرة الذهبية الثامنة التي عززت رقمه القياسي في باريس، قبل أسبوعين، بعد أن قاد بلاده إلى منصة التتويج في كأس العالم 2022 في قطر.
وكان هناك جدل كبير حول حصول ميسي على الجائزة الفردية المرموقة متفوقًا على إيرلينغ هالاند الذي كان بقمة تألقه في تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي، بل وقادهم إلى ثلاثية تاريخية.
ومع ذلك، ألقى مبابي بثقله خلف ميسي وأكد أن الفوز بكأس العالم يصنع الفارق بغض النظر عن إنجازات هالاند مع السيتي.
ماذا قال مبابي؟
وقال كيليان مبابي، في تصريحات صحفية اليوم: "البالون دور؟ في ليلة نهائي كأس العالم، علمت ذلك اليوم بأن ميسي سيحقق الجائزة، إنه يستحقها".
وأضاف: "كما قلت، أنا لست شخصًا خائفًا.. ليست لدي مشكلة، التصنيف هو ما هو عليه.. ميسي يستحق ذلك. عندما يفوز ميسي بكأس العالم، يجب على ميسي أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية".
ووصف مبابي النجم الأرجنتيني قائلا: "إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، إن لم يكن الأفضل".
وسجل مبابي ثلاثية في نهائي كأس العالم، بينما سجل ميسي هدفين، ليعدل منتخب فرنسا تأخره 2-0 أمام ألبيسيليستي، لكن بطولات إيميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح حطمت قلوب الفرنسيين وحرمت مبابي من الفوز بلقبين عالميين متتاليين.
وعن هالاند قال مبابي: "إرلينغ قدم موسمًا رائعًا، وأنا أيضًا، ولكن بجانب الفوز بكأس العالم، لا يهم الأمر كثيرًا. في ليلة 18 ديسمبر، عرفت أنني خسرت كأس العالم والكرة الذهبية".