محترف النصر السعودي يعلن رسميًا استمراره مع النادي

تيليس نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" مقطع فيديو خاص يتضمن أبرز لقطاته مع فريق النصر في الموسم الماضي.

ووجه أليكس تيليس في الفيديو رسالة إلى جماهير النصر، مؤكداً استمراره للموسم المقبل.

وقال في الفيديو: "مرحباً بكم يا أصدقائي لقد استغرق الأمر مني أسبوعاً لكتابة هذه الرسالة لأنني ما زلت مستاءً من الطريقة التي انتهى بها موسم 2023/2024”.

وأضاف: لم يكن هذا ما توقعناه، ولكن تأكدوا من أن القادم سيكون أفضل".

وواصل: "مع ذلك، أعتقد أننا قاتلنا بلا كلل طوال العام، بتضحيات جماعية وفردية".

وأكد النجم البرازيلي بقاؤه في صفوف النصر قائلا: "إن شاء الله سأكون معكم في موسم آخر كي أقوم بتشريف قميص العالمي وأحقق معه الألقاب".

واختتم: "بإذن الله سأكون أكثر استعداداً من أي وقت مضى".