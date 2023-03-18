القائم بأعمال رئيس الزمالك: سنشاور مع مرتضى منصور بخصوص قرارات مهمة
كشف سليمان وهدان القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك المصري بأنه سيتشاور مع مرتضى منصور رئيس النادي القابع في السجن، بشأن الفريق الأول لكرة القم بعد وداعه لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري 2/0.
وقال سليمان وهدان في تصريحات تليفزيونية: "سنتخذ قرارات حاسمة تخص الفريق الأول، ولكن سنتشاور مع المستشار مرتضى منصور بصته رئيس النادي".
وأضاف: "أتقدم باعتذار لجمهور نادي الزمالك على هذه النتيجة.. الزمالك يتعرض لمؤامرات من ممدوح عباس الذي يرفع دعاوى قضائية لعرقل مسيرتنا".
وواصل: "من صاحب مصلحة في تسريب عقود اللاعبين، والتي كان لها أثر كبير على تركيزهم؟".
وحول القرارات المزمع اتخاذها قال: "أنا ضد أي قرار انفعالي.. وننتظر مذكرة لمجلس الإدارة لتقييم وضع الفريق.. ومن رأيي لا بد من إعادة النظر في بعض الصفقات ".
ووجه وهدان رسالة إلى جماهير الزمالك قائلا: "نحن في حاجة إلى وقوفكم بجانبنا لأننا نعمل في أجواء مليئة بالمؤامرات".
وبلغ شباب بلوزداد الجزائري ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بانتصاره على ضيفه الزمالك المصري بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
تقدم شباب بلوزداد بهدف في الدقيقة 76 عن طريق زكريا دراوي بعد هجمة منظمة على الجهة اليمنى أنهاها أكرم بوراس بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها دراوي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.
وضاعف ليونيل وامبا النتيجة في الدقيقة 79 مستفيدا من ركلة حرة استقبلها اللاعب الكاميروني الخالي من الرقابة بتسديدة مباشرة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى محمد صبحي حارس الزمالك.
ورفع بلوزداد رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق نقطة واحدة.
وودع المريخ السوداني ورصيده خمس نقاط والزمالك ورصيده أربع نقاط دور المجموعات قبل مواجهتهما في الجولة السادسة والأخيرة في مباراة أصبحت نتيجتها مجرد تحصيل حاصل فيما يلتقي بلوزداد مع الترجي بحثا عن صدارة المجموعة.