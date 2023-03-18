القائم بأعمال رئيس الزمالك: سنشاور مع مرتضى منصور بخصوص قرارات مهمة

وقال سليمان وهدان في تصريحات تليفزيونية: "سنتخذ قرارات حاسمة تخص الفريق الأول، ولكن سنتشاور مع المستشار مرتضى منصور بصته رئيس النادي".

وأضاف: "أتقدم باعتذار لجمهور نادي الزمالك على هذه النتيجة.. الزمالك يتعرض لمؤامرات من ممدوح عباس الذي يرفع دعاوى قضائية لعرقل مسيرتنا".

وواصل: "من صاحب مصلحة في تسريب عقود اللاعبين، والتي كان لها أثر كبير على تركيزهم؟".

وحول القرارات المزمع اتخاذها قال: "أنا ضد أي قرار انفعالي.. وننتظر مذكرة لمجلس الإدارة لتقييم وضع الفريق.. ومن رأيي لا بد من إعادة النظر في بعض الصفقات ".

ووجه وهدان رسالة إلى جماهير الزمالك قائلا: "نحن في حاجة إلى وقوفكم بجانبنا لأننا نعمل في أجواء مليئة بالمؤامرات".