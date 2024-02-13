4 كلمات سحرية أشعل بها أنشيلوتي حماسة لاعبي ريال مدريد

وخاض ريال مدريد المباراة في ظل وضع دفاعي معقد بغياب قلوب الدفاع الأساسيين الأربعة؛ ما اضطره لنقل كارفخال إلى مركز قلب الدفاع بجوار تشواميني، والدفع بفاسكيز ظهيرا أيمن.

وقبل المباراة طالب أنشيلوتي لاعبيه بـ4 أشياء لتفادي أزمة في ظل خوض واحدة من أهم مباريات الموسم في هذه الظروف :"التواضع، الالتزام، تضحية، أداء الوظيفة".

وفقا لماركا، كانت هذه مطالب أنشيلوتي الأربعة من اللاعبين، لإقناعهم أن الفريق لا يمكنه المرور من محنة هذه المباراة دون العمل كفريق واحد للتغلب على كل هذه الغيابات والتغييرات في المراكز.