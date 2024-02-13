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أنشيلوتيرويترز

4 كلمات سحرية أشعل بها أنشيلوتي حماسة لاعبي ريال مدريد

بالفعل قدم جميع لاعبي ريال مدريد مباراة بطولية أمام جيرونا

كشف تقرير صحيفة ماركا، عن استخدام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد 4 كلمات سحرية قبل مواجهة الفريق أمام جيرونا.

وقدم ريال مدريد مباراة بطولية أمام منافسه المباشر على لقب الدوري الإسباني جيرونا، ليوسع فارق النقاط إلى خمس، في ظل ظروف صعبة للغاية.

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وخاض ريال مدريد المباراة في ظل وضع دفاعي معقد بغياب قلوب الدفاع الأساسيين الأربعة؛ ما اضطره لنقل كارفخال إلى مركز قلب الدفاع بجوار تشواميني، والدفع بفاسكيز ظهيرا أيمن.

وقبل المباراة طالب أنشيلوتي لاعبيه بـ4 أشياء لتفادي أزمة في ظل خوض واحدة من أهم مباريات الموسم في هذه الظروف :"التواضع، الالتزام، تضحية، أداء الوظيفة".

وفقا لماركا، كانت هذه مطالب أنشيلوتي الأربعة من اللاعبين، لإقناعهم أن الفريق لا يمكنه المرور من محنة هذه المباراة دون العمل كفريق واحد للتغلب على كل هذه الغيابات والتغييرات في المراكز.

وشرح أنشيلوتي للاعبيه: "عندما أقول التواضع، أعني القدرة على الجري والتضحية من دون الكرة، جودة لاعبينا عالية جدًا، لكن ما يصنع الفارق هو مستوى الالتزام الدفاعي".

وبالفعل قدم جميع لاعبي ريال مدريد مباراة بطولية أمام جيرونا ليتم اكتساح المنافس المباشر بأربعة أهداف مع إهدار ضربة جزاء في نهاية الأمر كانت كفيلة بجعل النتيجة أكبر.

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