رسميًا.. تمديد عقد عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد حتى 2025

وأشاد رئيس النادي بحمد الله وتعاونه مع زملائه وبأهدافه التي "تؤكدها لغة الأرقام".

ونجح المهاجم عبدالرزاق حمدالله هذا الموسم مع الاتحاد في قيادة الفريق للتتويج بكأس السوبر على حساب الفيحاء، بعد تسجيله هدفين دون رد خلال المباراة.

وكان حمدالله دخل فترة الـ6 أشهر، والتي يحق له فيها التوقيع لأي ناد في ديسمبر الماضي دون الرجوع لإدارة ناديه.

وانتقل المغربي عبد الرزاق حمدالله، صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، وسيواجه الطائي في المباراة المقبلة.