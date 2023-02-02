رسميًا.. تمديد عقد عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد حتى 2025
أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس، تمديد عقد الهداف عبد الرزاق حمد الله حتى عام 2025.
ونشر النادي عبر حسابه على تويتر أن أنمار بن عبد الله الحائلي رئيس النادي توصل لاتفاق مع المهاجم المغربي على تمديد عقده، في جلسة عقدت مساء اليوم بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.
وأشاد رئيس النادي بحمد الله وتعاونه مع زملائه وبأهدافه التي "تؤكدها لغة الأرقام".
ونجح المهاجم عبدالرزاق حمدالله هذا الموسم مع الاتحاد في قيادة الفريق للتتويج بكأس السوبر على حساب الفيحاء، بعد تسجيله هدفين دون رد خلال المباراة.
وكان حمدالله دخل فترة الـ6 أشهر، والتي يحق له فيها التوقيع لأي ناد في ديسمبر الماضي دون الرجوع لإدارة ناديه.
وانتقل المغربي عبد الرزاق حمدالله، صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، وسيواجه الطائي في المباراة المقبلة.