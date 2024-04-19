سر رعب ريال مدريد من مواجهة توماس توخيل

يخشى ريال مدريد "عقدة" المدرب الألماني توماس توخيل عندما يواجه الميرنغي بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب يوم 30 أبريل على ملعب أليانز أرينا والإياب يوم 8 مايو على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسبق أن أدار توخيل ثماني مباريات أمام ريال مدريد، وحقق المدرب الفوز ثلاث مرات وتعادل أربع مرات وخسر مرة وحيدة.

وأدار توخيل أربع مباريات لتشيلسي أمام ريال مدريد، وكان مدربا أمام ريال مدريد في مباراتين مع باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.