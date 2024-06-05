البرتغال تستعد ليورو 2024 بالفوز على فنلندا برباعية
فاز منتخب البرتغال، على فنلندا 4/2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.
سجل ثلاثية منتخب البرتغال في المباراة كل من، روبن دياز بالدقيقة 17، وديغو جوتا بالدقيقة 45 من ركلة الجزاء، وبرونو فيرنانديز "هدفين" بالدقيقتين 55 و84.
وأحرز تيمو بوكي هدفي منتخب فنلندا بالدقائق 72، 77.
ويقع منتخب البرتغال بالمجموعة السادسة بجوار منتخبات تركيا وجورجيا والتشيك.
وغاب عن مباراة البرتغال ضد فنلندا النجم كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لحصوله على راحة سلبية من قبل الجهاز الفني.