NBA.. انتفاضة رائعة لسان أنطونيو أمام صنز في دوري السلة الأمريكي

خطف كيلدون جونسون الكرة من كيفن دورانت وسجل رمية ساحقة قبل 1.2 ثانية من النهاية ليكلل سان أنطونيو سبيرز جهوده ويهزم فينكس صنز 115-114، بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان صنز يتفوق بفارق 18 نقطة بعد الشوط الأول ودخل الربع الأخير متفوقًا بفارق 13 نقطة، لكن سان أنطونيو لم يستسلم حيث تألق الصاعد فيكتور ويمبانياما ليقلص الفارق إلى 114-111 قبل 49 ثانية من النهاية.