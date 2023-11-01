NBA.. انتفاضة رائعة لسان أنطونيو أمام صنز في دوري السلة الأمريكي
خطف كيلدون جونسون الكرة من كيفن دورانت وسجل رمية ساحقة قبل 1.2 ثانية من النهاية ليكلل سان أنطونيو سبيرز جهوده ويهزم فينكس صنز 115-114، بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وكان صنز يتفوق بفارق 18 نقطة بعد الشوط الأول ودخل الربع الأخير متفوقًا بفارق 13 نقطة، لكن سان أنطونيو لم يستسلم حيث تألق الصاعد فيكتور ويمبانياما ليقلص الفارق إلى 114-111 قبل 49 ثانية من النهاية.
وقاد جونسون قائمة المسجلين في سبيرز بعدما سجل 27 نقطة، بينما أضاف ويمبانياما وديفين فاسل 18 نقطة لكل منهما.
وسجل زاك كولينز 14 نقطة وأضاف تري جونز 10 نقاط ليحقق سان أنطونيو أول انتصار له خارج ملعبه.
وتصدر دورانت قائمة المسجلين في صنز وسجل إريك جوردون 20 نقطة وأضاف غرايسون ألين 19 نقطة.
وتألق نيويورك نيكس في الشوط الثاني ليهزم كليفلاند كافاليرز 109-91 حيث سجل جوليوس راندل 19 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة.
وتصدر دونوفان ميتشل قائمة المسجلين في كافاليرز برصيد 26 نقطة.
وتعافى بول جورج من بداية سيئة للمباراة ليسجل 27 نقطة ويستحوذ على سبع كرات مرتدة ويقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه ويقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 118-102.
وأهدر جورج كل الرميات الست له في الربع الأول لكنه سجل أربع رميات ثلاثية وأحرز 14 نقطة في الربع الثالث ليستعيد لوس أنجليس السيطرة.