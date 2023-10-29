كواليس أزمة إمام عاشور وكولر بعد استبعاده من قائمة مباراة صن داونز
كشفت تقارير إعلامية عن وجود أزمة طفت على السطح بين إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، ومدربه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وهي ما تسببت في استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور نصف نهائي لبطولة الدوري الأفريقي.
واستبعد كولر، إمام عاشور من قائمة الفريق لمباراة صن داونز، بعد أن أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، أن اللاعب يؤدي بنسبة 50% في التدريبات الجماعية، وهو السبب وراء ابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وخضع إمام عاشور لفحص طبي، مساء الثلاثاء الماضي، وتم التأكيد من جانب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، أن اللاعب يعاني من التهابات في الكاحل، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.
بينما قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأحد: "إمام لم يكن يريد السفر إلى تنزانيا في مواجهة سيمبا الماضية لشعوره بوجود إصابة، لكن المدرب قال له الطبيب أخبرني بأنك سليم وجاهز للمشاركة، وسافر اللاعب بالفعل مع الفريق ولكنه لم يشارك من الأساس، ولما عاد من تنزانيا لم يكن يتدرب بالجدية الكافية والشديدة، كما إنه لم يلعب مباراة العودة، وهنا قرر كولر أن يستبعده من مواجهة صن داونز".
وأضاف شوبير: "هذه الأمور تؤثر بالتأكيد على الفرقة، ونتمنى أن ينتهي الأمر على خير، وإمام عاشور بدأ بشكل جيد مع الفرقة، ولاعب مثله لا يجوز أن يكون خارج على الإطار العام للنادي الأهلي الذي نعرفه، هو داخل بحماسة شديدة وحابب اللعب والجمهور دعمه بقوة".
بينما أكد الإعلامي سيف زاهر، أن هناك أزمة بين إمام عاشور ومارسيل كولر واللاعب كان جاهزًا للعب مع الفريق، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة هي السبب وراء استبعاد اللاعب من قائمة الفريق التي تخوض مباراة صن داونز.
وأضاف زاهر: "هناك خلاف بين إمام عاشور وكولر والموضوع كبير، واللاعب سليم 100%، وأتمنى أن يسير على خطى زميله محمود كهربا، الذي استطاع كولر أن يطور من أدائه ويجعله من أهم لاعبي الأهلي، أتمنى كل حاجة سمعتها في موضوع إمام لا تكون صحيحة".
وتابع: "لن أتحدث عن تفاصيل الأزمة، إلا بعد مباراة العودة للأهلي أمام صن داونز، يوم الأربعاء المقبل، لأنه يجب مساندة الفريق في هذه المواجهة الحاسمة، أمام خصم قوي ومنظم، ولكن القصة مش إصابة أو عدم جاهزية".
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة بهدف لمثله.
بينما صن داونز نجح في التغلب على بترو أتلتيكو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل إيابا دون أهداف.