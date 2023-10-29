كواليس أزمة إمام عاشور وكولر بعد استبعاده من قائمة مباراة صن داونز

كشفت تقارير إعلامية عن وجود أزمة طفت على السطح بين إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، ومدربه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وهي ما تسببت في استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور نصف نهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

واستبعد كولر، إمام عاشور من قائمة الفريق لمباراة صن داونز، بعد أن أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، أن اللاعب يؤدي بنسبة 50% في التدريبات الجماعية، وهو السبب وراء ابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وخضع إمام عاشور لفحص طبي، مساء الثلاثاء الماضي، وتم التأكيد من جانب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، أن اللاعب يعاني من التهابات في الكاحل، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.