مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم يومًا مثيرًا متنوعًا، ما بين دوريات عربية وعالمية، ومنافسات قارية.

في السعودية يلعب الحزم ضد الاتحاد، والاتفاق ضد الوحدة

أما في دوري أدنوك، يحل فريق الإمارات ضيفا على حتا، والوحدة يستضيف عجمان.

أما إنجلترا فهنا صراع قوي بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أما في الدوري سيحاول آرسنال التمسك بسباق الصدارة عندما يحل ضيفًا على وولفر هامبتون.

أما في دوري أبطال أفريقيا، يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على مازيمبي، فيما يستضيف الترجي فريق صن داونز.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة