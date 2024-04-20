مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم يومًا مثيرًا متنوعًا، ما بين دوريات عربية وعالمية، ومنافسات قارية.
في السعودية يلعب الحزم ضد الاتحاد، والاتفاق ضد الوحدة
أما في دوري أدنوك، يحل فريق الإمارات ضيفا على حتا، والوحدة يستضيف عجمان.
أما إنجلترا فهنا صراع قوي بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أما في الدوري سيحاول آرسنال التمسك بسباق الصدارة عندما يحل ضيفًا على وولفر هامبتون.
أما في دوري أبطال أفريقيا، يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على مازيمبي، فيما يستضيف الترجي فريق صن داونز.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الحزم ضد الاتحاد 09:00 مساءً – SSC1 HD
دوري أدنوك
حتا ضد الإمارات 05:00 مساءً – أبوظبي الرياضية
الوحدة ضد عجمان 07:30 مساءً – أبوظبي الرياضية
الدوري الإنجليزي
وولفر هامبتون ضد آرسنال 09:30 مساءً – beIN Sports HD 1
نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مان سيتي ضد تشيلسي 07:15 مساءً – beIN Sports HD 1
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
مازيمبيي ضد الأهلي 04:00 عصراً – beIN Sports HD 6
الترجي ضد صن داونز 10:00 مساءً – beIN Sports HD 6
الدوري الإسباني
جيرونا ضد قادش 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3