فنربخشه يبدأ مفاوضاته مع جوزيه مورينيو
قال نادي فنربخشه التركي إنه بدأ التفاوض مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو من أجل توليه تدريب فريقه بعد إقالته من تدريب روما الإيطالي في وقت سابق من العام الجاري.
وقال النادي في بيان رسمي: "بدأت المفاوضات مع جوزيه مورينيو لتولي منصب مدرب الفريق".
ومن المتوقع أن يتولى المدرب الذي قاد العديد من أكبر الأندية في أوروبا تدريب الفريق الذي حل ثانيا في الدوري التركي الممتاز متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن البطل ومنافسه المحلي في إسطنبول غلطة سراي.
وإذا تم التوصل لاتفاق فسيتولى مورينيو المهمة خلفا للمدرب التركي إسماعيل كارتال الذي تلقى فريقه هزيمة واحدة في الدوري لكنه تعادل ست مرات ما كلفه خسارة اللقب.
وسيطلب من مورينيو الذي فاز بألقاب مع أندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد مساعدة فنربخشه على الفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة منذ موسم 2013-2014.
وساعد مورينيو، البالغ 61 عاما، روما أيضا على الفوز بأول لقب أوروبي عندما فاز بدوري المؤتمر ثالث بطولات الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في المستوى عام 2022 كما قاده أيضا إلى نهائي الدوري الأوروبي في العام التالي قبل الخسارة أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.
لكنه أقيل في يناير هذا العام عندما كان روما يحتل المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وتولى لاعب منتخب إيطاليا السابق دانييلي دي روسي قيادة الجهاز الفني بدلا منه.
وأنهى روما الموسم في المركز السادس ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.