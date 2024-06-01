فنربخشه يبدأ مفاوضاته مع جوزيه مورينيو

قال نادي فنربخشه التركي إنه بدأ التفاوض مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو من أجل توليه تدريب فريقه بعد إقالته من تدريب روما الإيطالي في وقت سابق من العام الجاري.

وقال النادي في بيان رسمي: "بدأت المفاوضات مع جوزيه مورينيو لتولي منصب مدرب الفريق".

ومن المتوقع أن يتولى المدرب الذي قاد العديد من أكبر الأندية في أوروبا تدريب الفريق الذي حل ثانيا في الدوري التركي الممتاز متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن البطل ومنافسه المحلي في إسطنبول غلطة سراي.