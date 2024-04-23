موعد نهائي كأس الاتحاد بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانًا قال فيه إن مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بنهائي كأس الاتحاد ستقام في الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (الثانية مساء بالتوقيت العالمي).

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد مناقشات مع الشرطة والسلطات المحلية والمحطات التلفزيونية.

وكان الاتحاد الإنجليزي يفضل إقامة المباراة النهائية في وقت مبكر من المساء في السنوات الأخيرة لكنه عاد للموعد التقليدي قبل 12 شهراً بناءً على نصيحة الشرطة.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد كرة القدم الإنجليزي: "تم الآن تأكيد موعد انطلاق المباراة النهائية رسميًا في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الناديين والسلطة المحلية وأعضاء المجموعة الاستشارية للسلامة ومحطات البث".