الشرطة البريطانية تسقط كافة التهم الجنائية ضد ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد
ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة البريطانية قررت إسقاط تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء ضد لاعب مانشستر يونايتد الشاب ماسون غرينوود البالغ من العمر 21 عاما، بعد أكثر من عام على متابعته.
وكانت الشرطة قد اعتقلت غرينوود في كانون الثاني / يناير من العام الماضي وأطلقت سراحه بعد ذلك لكنه ظل تحت متابعة قضائية، وكان من المقرر أن تتم محاكمته في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم لكن الشرطة قررت إسقاط كل التهم ضده.
وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة "ذا صن": "من واجبنا إبقاء كل القضايا قيد المراجعة المستمرة، في هذه القضية كان الجمع بين انسحاب الشهود الرئيسيين وظهور أدلة جديدة تعني أنه لم يعد هناك احتمال واقعي بالإدانة وفي هذه الظروف من واجبنا إيقاف المتابعة".
وأضاف المتحدث: "نحن نشجع دائما جميع الضحايا المحتملين على التقدم وإبلاغ الشرطة وسنقوم بالمقاضاة متى كان اختبارنا القانوني مستوفٍ للشروط".
وكانت امرأة قد اتهمت غرينوود بمحاولة الاغتصاب والاعتداء الجسدي في الفترة ما بين 2018 و2021، واتهم بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2021 وما بين 12 و31 كانون الأول / ديسمبر 2021.
واعتقل غرينوود لفترة وأفرج عنه القاضي بشروط من بينها منعه من الاتصال بالشهود والضحية.
وقرر مانشستر يونايتد إيقاف اللاعب لكنه واصل تلقي راتبه البالغ 75 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، كما تم سحب اسمه من لعبة "fifa 22"، وألغت شركة "نايكي" عقد الرعاية معه.