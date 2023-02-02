الشرطة البريطانية تسقط كافة التهم الجنائية ضد ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة البريطانية قررت إسقاط تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء ضد لاعب مانشستر يونايتد الشاب ماسون غرينوود البالغ من العمر 21 عاما، بعد أكثر من عام على متابعته.

وكانت الشرطة قد اعتقلت غرينوود في كانون الثاني / يناير من العام الماضي وأطلقت سراحه بعد ذلك لكنه ظل تحت متابعة قضائية، وكان من المقرر أن تتم محاكمته في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم لكن الشرطة قررت إسقاط كل التهم ضده.