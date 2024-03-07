لحظات مخيفة لانهيار لاعب مخضرم في NBA دون أي تدخل (فيديو)

تعرض لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر، بيسماك بيومبو، لحالة طبية مخيفة خلال مواجهة فريقه مع بورتلاند تريل بليزرز.

وانهار بومبيو دون أي تدخل أثناء مغادرة زملائه أرض الملعب؛ ما خلق حالة من الرعب داخل الصالة.

وحسب التقارير، لم يكن هناك سبب واضح لانهيار بيومبو، الذي تم إسعافه سريعا، وظهر بعد ذلك بحالة جيدة للغاية.

ولم يشارك اللاعب في المباراة رغم تحسن حالته، حيث أوصى الأطباء باستبعاده.

بيومبو لاعب مخضرم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لمدة 13 عامًا، وكان يلعب مباراته الخامسة فقط مع ثاندر بعد توقيعه مع الفريق في 10 فبراير الماضي.