زوجة مدرب ريال مدريد ترد على مطالبتها بتسريب التشكيل
كشفت آنا غالوتشا، زوجة دافيد أنشيلوتي، نجل ومساعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن تلقيها العديد من الرسائل من جماهير فريقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تطالبها بتسريب التشكيل الخاص بمواجهة بايرن ميونخ، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم.
يحل نادي بايرن ميونخ الألماني ضيفًا على نظيره ريال مدريد في مباراة مرتقبة وقوية، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وقالت زوجة ابن أنشيلوتي عبر حسابها على "إنستغرام": "تلقيت العديد من الرسائل هذا الصباح حيث تسألني الجماهير عن التشكيلة الأساسية أو عن التبديلات الخاصة في المباراة، لكني طلبت منهم التوقف، أنا أثق في الجهاز الفني واللاعبين، أنا أيضًا لا أعرف شيئًا عن كرة القدم".
مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا، معقل العملاق البافاري، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وواجه ريال مدريد نظيره بايرن في 27 مناسبة من قبل جمعت بينهما، تمكن "الميرنغي" خلالها بالفوز في 11 مباراة، بينما حقق العملاق البافاري الفوز في 12 لقاء وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.
كما استطاع لاعبو ريال مدريد إحراز 44 هدفًا في شباك العملاق البافاري، بينما في المقابل تمكن نادي بايرن ميونخ إدراك 44 هدفًا لمثلهما في شباك الميرينغي.