زوجة مدرب ريال مدريد ترد على مطالبتها بتسريب التشكيل

كشفت آنا غالوتشا، زوجة دافيد أنشيلوتي، نجل ومساعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن تلقيها العديد من الرسائل من جماهير فريقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تطالبها بتسريب التشكيل الخاص بمواجهة بايرن ميونخ، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم.

يحل نادي بايرن ميونخ الألماني ضيفًا على نظيره ريال مدريد في مباراة مرتقبة وقوية، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقالت زوجة ابن أنشيلوتي عبر حسابها على "إنستغرام": "تلقيت العديد من الرسائل هذا الصباح حيث تسألني الجماهير عن التشكيلة الأساسية أو عن التبديلات الخاصة في المباراة، لكني طلبت منهم التوقف، أنا أثق في الجهاز الفني واللاعبين، أنا أيضًا لا أعرف شيئًا عن كرة القدم".