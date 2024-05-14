بهتاف مثير.. جمهور برشلونة ينقلب على لابورتا (فيديو)

شهدت علاقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بجماهير فريقه تحولا لافتا ومفاجئا ظهر خلال مباراة ختام الجولة 35 من مسابقة الليغا أمام ريال سوسيداد مساء الإثنين.

وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو يظهر هتافات مثيرة وصافرات استهجان ضد خوان لابورتا من قبل مشجعي الفريق الكتالوني والتي كانت نتيجة لخروج فريقها خالي الوفاض من كل المسابقات خلال الموسم الماضي بينما لم يحقق لابورتا للنادي أي إنجاز لا على المستطيل الأخضر ولا أيضا في حل الأزمة المالية التي تعصف بالفريق.

وحقق برشلونة على ضيفه سوسيداد الفوز 2 ـ 0 في ختام الجولة 35 لينتزع المركز الثاني من جيرونا بفارق نقطة واحدة بعد أن رفع رصيده إلى 76 نقطة قبل 3 جولات من نهاية سباق الدوري.