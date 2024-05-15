مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي خيتافي وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني، فيما سيكون الموعد في الدوري الإنجليزي مع مواجهتين قويتين الاولى بين برايتون وتشيلسي والثانية بين مانشستر يونايتد ونيوكاستل.

أما في نهائي كأس إيطاليا فسيكون اللقاء ساخنا بين أتالانتا ويوفنتوس.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإسباني:

خيتافي VS أتنلتيكو مدريد، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الإنجليزي:

برايتون VS تشيلسي ، الساعة 21.45 ، على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد VS نيوكاستل، الساعة 22.00 على قناة beIN Sports HD 1