مديرا لعمليات كرة القدم.. مايكل إدواردز يعود إلى ليفربول

وقالت المجموعة في بيان، إن إدواردز (44 عاما) سيتولى العديد من المسؤوليات "بما في ذلك توحيد الجهود لاختيار قيادة جديدة" لقطاع كرة القدم في ليفربول.

ووصل إدواردز إلى آنفيلد في 2011 وأشرف على قسم تحليل الأداء في ليفربول قبل أن يتولى في النهاية منصب المدير الرياضي في 2016، وغادر بعد انتهاء عقده في 2022.

ويعكف النادي حاليا على اختيار خليفة للمدرب يورغن كلوب، الذي أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي أنه سيترك منصبه بنهاية الموسم الجاري، كما أنه حاليا بدون مدير رياضي.

ويتساوى ليفربول برصيد 64 نقطة مع آرسنال متصدر الدوري، لكنه يتأخر بفارق الأهداف، ويتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب.