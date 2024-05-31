ردة فعل مثيرة من رونالدو بعد ترديد الجماهير "ميسي" (فيديو)

ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الجمعة.

وأحرز ميتروفيتش هدف الهلال مبكرًا في الدقيقة الثامنة، من رأسية رائعة.

وخلال هجمة مرتدة للنصر بعد هذا الهدف، رددت جماهير الهلال اسم ميسي، في محاولة لاستفزاز النجم البرتغالي رونالدو.

ورد عليهم رونالدو غاضبًا، وأشار لهم بيده وكأنه يقول "لا".