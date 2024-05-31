ردة فعل مثيرة من رونالدو بعد ترديد الجماهير "ميسي" (فيديو)
أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل، بعد ردة فعل مثيرة تجاه جماهير الهلال، التي رددت اسم غريمه "ميسي"، خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين.
ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الجمعة.
وأحرز ميتروفيتش هدف الهلال مبكرًا في الدقيقة الثامنة، من رأسية رائعة.
وخلال هجمة مرتدة للنصر بعد هذا الهدف، رددت جماهير الهلال اسم ميسي، في محاولة لاستفزاز النجم البرتغالي رونالدو.
ورد عليهم رونالدو غاضبًا، وأشار لهم بيده وكأنه يقول "لا".
نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر يُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد، بينما تخطى النصر فريق الخليج.