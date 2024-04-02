تطورات حالة فريدا مانوم لاعبة آرسنال

وتلقت مانوم العلاج من قبل الطاقم الطبي في مولينوكس قبل أن تذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وأكد نادي آرسنال أن نجمة منتخب النرويج للسيدات لم تفقد وعيها، مشيرا إلى أنها عادت لمنزلها مع باقي لاعبات الفريق.

ولم تكن مانوم -24 عاما- بحاجة للعلاج في المستشفى، غير أن النادي يجري كشفا طبيا مكثفا عليها من أجل التعرف على سبب المشكلة.

وتم استبدال اللاعبة من أرض الملعب، قبل أن تسجل ستينا بلاكستينيوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 116، ليرفع فريق المدرب السويدي يوناس إيديفال كأس البطولة للموسم الثاني على التوالي.