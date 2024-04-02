تطورات حالة فريدا مانوم لاعبة آرسنال
تبدو حالة فريدا مانوم الصحية "على ما يرام"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية اليوم الثلاثاء، عقب انهيارها خلال فوز فريقها آرسنال 1 / صفر على تشيلسي، أول أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للسيدات.
وتلقت مانوم العلاج من قبل الطاقم الطبي في مولينوكس قبل أن تذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.
وأكد نادي آرسنال أن نجمة منتخب النرويج للسيدات لم تفقد وعيها، مشيرا إلى أنها عادت لمنزلها مع باقي لاعبات الفريق.
ولم تكن مانوم -24 عاما- بحاجة للعلاج في المستشفى، غير أن النادي يجري كشفا طبيا مكثفا عليها من أجل التعرف على سبب المشكلة.
وتم استبدال اللاعبة من أرض الملعب، قبل أن تسجل ستينا بلاكستينيوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 116، ليرفع فريق المدرب السويدي يوناس إيديفال كأس البطولة للموسم الثاني على التوالي.
وخرجت لاعبة وسط آرسنال فريدا مانوم من الملعب على محفة بعد سقوطها على العشب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للسيدات لكرة القدم أمام تشيلسي اليوم الأحد.
وسقطت اللاعبة النرويجية في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.
وتوقفت المباراة وتلقت مانوم البالغة من العمر 24 عاما العلاج قبل إخراجها لاحقا من الملعب وشاركت مكانها أليسيا روسو مع استئناف اللعب.