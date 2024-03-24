مازحا.. بيلينغهام يصفع إندريك عقب مباراة إنجلترا والبرازيل (فيديو)
وجه جود بيلينغهام، نجم إنجلترا وريال مدريد، صفعة خفيفة إلى فيليبي إندريك، نجم منتخب البرازيل، بعد المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت.
وحقق منتخب البرازيل فوزًا مثيرًا على نظيره الإنجليزي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن التوقف الدولي الحالي، بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وسجل إندريك، هدف تقدم راقصي السامبا، في الدقيقة 80 من زمن المباراة الودية أمام منتخب إنجلترا.
وعقب المباراة التقطت عدسات القناة الناقلة، النجم الإنجليزي بيلينغهام يذهب لتهنئة إندريك، زميله القادم في ريال مدريد، وممازحته وقام بصفعة بسيطة على وجهه قبل أن يضحك الثنائي ويحتضنا بعضهما في وجود فينيسيوس جونيور.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح إندريك أصغر لاعب على الإطلاق، يسجل هدفا على ملعب ويمبلي، مع ناديه أو منتخب بلاده عن عمر 17 عاما و246 يوما.
ومن المقرر أن ينضم إندريك إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.
منتخب إنجلترا خسر مباراته على ملعب ويمبلي أمام البرازيل، قبل مواجهة بلجيكا على نفس الملعب يوم الثلاثاء المقبل.
بينما منتخب البرازيل سيواجه إسبانيا في نفس اليوم بملعب سانتياغو بيرنابيو، في ثاني مباريات المدرب دوريفال جونيور.