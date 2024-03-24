مازحا.. بيلينغهام يصفع إندريك عقب مباراة إنجلترا والبرازيل (فيديو)

وجه جود بيلينغهام، نجم إنجلترا وريال مدريد، صفعة خفيفة إلى فيليبي إندريك، نجم منتخب البرازيل، بعد المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت.

وحقق منتخب البرازيل فوزًا مثيرًا على نظيره الإنجليزي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن التوقف الدولي الحالي، بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وسجل إندريك، هدف تقدم راقصي السامبا، في الدقيقة 80 من زمن المباراة الودية أمام منتخب إنجلترا.

وعقب المباراة التقطت عدسات القناة الناقلة، النجم الإنجليزي بيلينغهام يذهب لتهنئة إندريك، زميله القادم في ريال مدريد، وممازحته وقام بصفعة بسيطة على وجهه قبل أن يضحك الثنائي ويحتضنا بعضهما في وجود فينيسيوس جونيور.